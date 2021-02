Geblesseerde Dalmau blijft zorgenkindje FC Utrecht

Eindelijk zagen we Dalmau eens wat langer aan het werk dan drie, vier duels die hij blessurevrij kon doorbrengen. In de laatste tien wedstrijden startte hij vijf keer, viel hij viermaal in en scoorde hij drie keer. Als invaller toonde hij zijn neusje voor het doel met belangrijke treffers tegen FC Emmen en AZ. Als basisspeler viel hij voetballend vaak ook tegen.

En dus is het nog moeilijk te peilen of Dalmau de potentie heeft om dé nummer 9 in de Domstad te worden, zoals destijds Sébastien Haller dat was. Na een reeks van tien ‘fitte’ duels is Dalmau nu opnieuw geblesseerd raakt. ,,Onderzoek moet uitwijzen of hij er lang uit is, daar kan ik nu nog niks over zeggen”, aldus trainer René Hake. ,,Hij heeft wat klachten en dat is heel vervelend. Voor hemzelf, maar ook voor ons.”