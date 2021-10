Gery Vink moet na Ajax en Willem II uitgeblust GVVV reanimeren: ‘Jullie zijn dooie musjes’

Doelman Miki Buitenhuis van UZSC geniet in Euro League: ‘Echt een jongens­droom, supergaaf’

3 oktober UZSC kan terugkijken op een uitermate succesvol weekend vol topwaterpolo in de eigen Krommerijn. De Utrechters deden goed mee in hun poule, maar plaatsing voor de volgende ronde zat er net niet in. ,,Het is geweldig om je te kunnen meten met de allergrootsten.’’