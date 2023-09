Gids voor het weekeinde: hier leest u welke tegenstander uw amateurclub treft

Na val ziet debutant Marijn van den Berg nog kansen in Spanje: ‘Hoef in de bergen alleen op mezelf te letten’

Wat was hij er vorige week in de vierde etappe van de Vuelta a España dichtbij. Maar in de laatste bocht naar de eindstreep in kustplaats Tarragona schoof hij tegen het asfalt. Weg was de kans voor Marijn van den Berg (24) uit De Meern die tijdens de eerste rustdag terugblikt op zijn eerste week in zijn eerste grote ronde.