Gifbeker Maarssen is nog niet leeg: ‘Ineens had hij zijn bedenkingen over volgend seizoen’

Herman Jansen roept het al jaren van de daken. Samen met Marco van der Meer en Sven van Vuuren kwam hij in 2017 naar Maarssen om de club naar de eerste klasse te leiden. Van Vuuren als scorende spits, Van der Meer als hoofdtrainer, Jansen als zijn assistent én voorzitter van de stichting topvoetbal. In hun tweede seizoen werd de titel in de derde klasse veroverd, een niveau hoger leek een verdere opmars inderdaad een kwestie van tijd. Corona gooide nog twee seizoenen roet in het eten, maar dit jaar moest het echt gebeuren.