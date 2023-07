Gouden weken voor Dalto-talenten Fenna Cavelaars en Kris Boere: ‘Het Wilhelmus? Een supergaaf moment’

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Catalonië stond Fenna Cavelaars net even iets trotser in het veld dan normaal. De korfbalster van het Driebergse Dalto zong uit volle borst het Wilhelmus mee. Dat deed ze ook bij de andere wedstrijden, maar toen ze binnen de lijnen van het Tsjechische korfbalveld bivakkeerde, was de trots dat ze voor haar land mocht uitkomen net even groter. ,,Een heel gaaf moment, supervet. We hebben een leuke tijd gehad”, aldus de 20-jarige Driebergse, die afgelopen seizoen voor het eerst een basisplaats veroverde bij Dalto.