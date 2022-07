GVVV-aanwinst Hoogenboom wilde niet naar Feyenoord, maar na tien jaar was het ‘zijn cluppie’

Veenendaal­se fans kunnen zaterdag 1 oktober alvast aankruisen: GVVV - DOVO, Kampong moet ver reizen

De terugkeer van de Veenendaalse derby tussen GVVV en DOVO is in het gisteren gepubliceerde competitieschema van de KNVB vastgesteld voor 1 oktober. GVVV, dat uit de Jack’s League degradeerde, speelt die dag thuis. De kraker werd voor het laatst gespeeld in 2010.

