GVVV de boot in bij Scheveningen, opluchting bij DOSC, Saestum dicht bij periodetitel: dit is het overzicht van het amateurvoetbal

GVVV was niet in staat de sterke reeks van de laatste vijf duels door te trekken bij Scheveningen. Wat gebeurde er nog meer op de amateurvelden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

Jack’s League:

Scheveningen-GVVV 2-1 (1-0)

1-0 Michael de Niet, 2-0 Rowdy van der Putten, 2-1 Byron Burgering

Na vijf ongeslagen duels, met de knappe 3-0 zege bij Excelsior Maassluis als climax, liep GVVV tegen een nederlaag aan bij Scheveningen. De ploeg van trainer Gery Vink ging in de badplaats met 2-1 de boot in. Daarmee is Scheveningen uit zicht als concurrent in de strijd om direct lijfsbehoud. Zaterdag moet de horde Katwijk worden geslecht. Het is voor GVVV te hopen dat het tegen de koploper beter voor de dag komt dan vanavond.

GVVV had het vooral in de eerste helft moeilijk op sportpark Houtrust. De Veenendalers lagen achterin aan de ketting dankzij twee diep spelende backs van de thuisploeg en snelle verplaatsingen via het openliggende centrum. Onder die druk bezweek Mats Grotenbreg in de dertiende minuut. Zijn kopbal op doelman Jan van Willige was te kort en Michael de Niet profiteerde: 1-0. GVVV zwijnde daarna nog twee keer en was zelf op een doelpoging van Adham el Idrissi en Achraf Nejmi na niet bij machte om gevaarlijk te worden.

Vink bracht na de pauze spits Jordi Bitter voor middenvelder Danny de Leeuw. De aanvallende intenties werden al na vijf minuten de grond ingeboord toen Rowdy van de Putten uit een pijlsnelle pass uit het achterveld de voorsprong verdubbelde. Byron Burgering schoot in de 69ste minuut de hoop terug, maar beter dan de aansluitingstreffer van de Houtenaar werd het daarna niet meer voor GVVV.

Eerste klasse:



De Merino’s-SVWZ 0-2 (0-2)

De Merino’s verloor vanavond het inhaalduel met SVWZ met 0-2. Halverwege leidde de ploeg uit Wierden al met 0-2. In de 28ste minuut kwam SVWZ op voorsprong, zes minuten later verdubbelde de opponent de marge. In de tweede helft probeerden de Veenendalers druk te zetten om tot de aansluitingstreffer te komen, maar zonder succes. De ploeg van Henne Oostermeijer blijft voorlaatste staan in de eerste klasse D.

Derde klasse:

DOSC-VVZ’49 5-0 (2-0)

1-0 Koen van der Wolk, 2-0 en 3-0 Tom Karst, 4-0 Wilco Oudshoorn, 5-0 Floris van Urk

De opluchting in Den Dolder is enorm na de klinkende overwinning op VVZ’49. Bij een nederlaag had de ploeg uit Soest, dat op een nacompetitieplaats staat, DOSC genaderd tot op drie punten, maar door de zege is het gat gegroeid tot negen punten. DOSC lijkt dus vrijwel zeker van lijfsbehoud.

Vierde klasse:



Saestum-KVVA 3-2 (1-0)

1-0 Niels Meier, 2-1 Thomas van Kasterop (strafschop), 3-2 Yassine Slimani

Saestum won vanavond de topper van KVVA in de vierde klasse en doet goede zaken in de strijd om de tweede periodetitel. De formatie van Gerard Pouw kwam drie keer op voorsprong, eerst via Niels Meier en in de tweede helft uit een strafschop van Thomas van Kasterop. De 2-2 was volgens de Zeister lezing twee meter buitenspel. Kort voor tijd zorgde Yassine Slimani voor de winnende treffer. Bij winst op Eemboys, op tweede paasdag, pakken de Zeister formatie de tweede periodetitel.

