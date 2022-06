GVVV degradeert na zes jaar uit tweede divisie; finale brug te ver voor Veenendalers

GVVV is uit de tweede divisie gekukeld. Nadat Kozakken Boys de eerste finalewedstrijd in de nacompetitie met als inzet lijfsbehoud al tot een goed einde had gebracht (3-1), wonnen de Werkendammers vandaag met gemak ook in Veenendaal: 1-4. GVVV speelde sinds 2011 onafgebroken op het hoogste niveau van het amateurvoetbal.

De revival onder trainer Gery Vink was indrukwekkend, maar de dubbele finale van de nacompetitie is voor de ploeg uit Veenendaal uiteindelijk een brug te ver gebleken. Woensdagavond, in de heenwedstrijd waarin GVVV zichzelf was kwijtgeraakt, leek het pleit zo goed als beslecht, vandaag volgde in de return de keiharde afrekening: na elf jaar voorlopig geen topclubs meer op Panhuis, maar verre uitwedstrijden naar GOES, Hoek, Harkema en Assen.

Onder beveiliging

Het duel op het Panhuis in Veenendaal stond zwaar onder beveiliging van politie en stewards, nadat burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal vrijdagavond had besloten tot veiligheidsmaatregelen. Woensdag was het heenduel ontsierd door onrusten tussen een klein deel van beide supportersgroepen.

Dat was niet de enige reden: hooligans van profclubs die de wedstrijd in Veenendaal zouden kunnen uitkiezen om te rellen of mogelijk onrust uit het kamp van buurman DOVO, waren voor de veiligheidsdriehoek reden om Panhuis hermetisch af te sluiten.

In die voetbalenclave had GVVV een snelle goal nodig om de wedstrijd open te gooien, maar die viel in de tiende minuut aan de andere kant. Uit de oversteek na een Veenendaalse aanval lobde Elvio van Overbeek fraai de 0-1 over doelman Jan van Willige.

Energie

Vink krabde zich eens achter de oren en wist dat zijn ploeg nog vier keer moest scoren. Die energie was er met een serie mogelijkheden, maar GVVV kwam niet tot de gelijkmaker. Kozakken Boys rondde de klus nog voor de pauze professioneel af door treffers van Johnny Lommers en een kopbal van Leon Bot.

Als een aangeslagen bokser maakte GVVV de laatste minuten in de tweede divisie vol, al redde Jordi Bitter nog wel de eer. De 1-4 van Lommers gaat als laatste goal de analen in van zes seizoenen tweede divisie. Volgend seizoen keert de derby met DOVO na jaren terug. Dit tot afgrijzen van vele Blauwen, maar voor het voetbal iets om reikhalzend naar uit te kijken.

