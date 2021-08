Gyrano Kerk neemt afscheid en maakt zich op voor transfer naar Rusland

Ook een Bundesliga-club is nog in de race voor Kerk, maar alles wijst erop dat Moskou de nieuwe bestemming wordt van de 25-jarige aanvaller. Vorig jaar was de Amsterdammer al dicht bij een overstap naar Italië, maar nu wordt zijn transferwens wel vervuld. FC Utrecht verwacht miljoenen te gaan vangen voor de zelfopgeleide aanvaller, die nog twee jaar vast ligt. FC Utrecht is niet van plan om een vervanger te halen voor Kerk. Trainer René Hake heeft ook zonder de aanvaller volop smaken. Vandaag koos hij voor Moussa Sylla op de plek van Kerk, Anastasios Douvikas in de spits en Bart Ramselaar als hangende linksbuiten. Maar ook Mimoun Mahi en Sander van de Streek (vandaag allebei weer ingevallen na een periode van blessureherstel), Adrián Dalmau, Othmane Boussaid, Simon Gustafson en de nu nog geblesseerde Remco Balk zijn opties voor Hake.

Al zette de trainer de deur nog wel op een kiertje na afloop van het duel met Feyenoord. ,,We hebben het er natuurlijk over gehad en het zal nog steeds iets zijn waar we over na gaan denken, maar of het lukt? Het moet iemand zijn die direct iets toevoegt. Het is de vraag of die speler op de markt is en of we daarnaar handelen. We hebben natuurlijk ook Sylla al in huis gehaald om de mogelijke opvolger van Kerk te zijn toen die niet wegging. En Moussa heeft ook gewoon een goede ontwikkeling doorgemaakt.