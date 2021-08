Gyrano Kerk: ‘Of je me zondag ziet? Dat denk ik wel’

De aanvaller speelde afgelopen weekend negentig minuten in het eerste duel met Fortuna Sittard (2-3). Hij bekende zich niet helemaal fit te voelen. ,,We hebben veel wedstrijden gespeeld in de voorbereiding. Al speel ik die liever dan dat we conditietrainingen doen”, vertelde Kerk, die ook ervoer dat de voorbereiding met FC Utrecht rustig is verlopen.

Mentaal tikje

,,Vorig jaar zijn er dingen geroepen en werden we gestangd toen het even niet zo goed liep. Misschien gaf dat mentaal wel een tikje. Ik ga nu dus ook geen dingen roepen, maar je moet er niet raar van opkijken als we gaan verrassen. Het is nu rustiger en ik hoop dat we deze goede voorbereiding door kunnen trekken naar de competitie.”

Quote Voorkeur voor een competitie heb ik niet: alles heeft zijn charme. Gyrano Kerk

Kerk verwacht er zondag tegen Sparta bij te zijn, ondanks concrete interesse van Anderlecht en uit meer landen. ,,Natuurlijk kan het snel veranderen, maar zoals het er nu voorstaat, ben ik er tegen Sparta gewoon bij. Ik heb toegegeven dat er dingen spelen, maar het is nog niet zo ver. Natuurlijk wil ik een stap maken, maar het moet wel de juiste club zijn, in een omgeving waarin ik me prettig voel. Het moet gewoon kloppen. Voorkeur voor een competitie heb ik niet: alles heeft zijn charme. Of je me zondag ziet? Dat denk ik wel.”