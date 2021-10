Hake waarschuwt voor AZ, Maher verlengt contract bij FC Utrecht

AZ is op veel fronten een voorbeeldclub voor FC Utrecht, als je denkt aan bijvoorbeeld de doorstroom van talenten en de ambities om de top uit te dagen. Maar voor het eerst in heel lange tijd is Utrecht de club die sportief indruk maakt, met AZ juist in de middenmoot. Zondag wil de ploeg van trainer René Hake van de Alkmaarders het volgende slachtoffer maken, na eerdere zeges op Feyenoord (3-1) en Ajax (0-1).

In Utrecht kwam de interlandperiode niet slecht uit: zo kon er nog wat langer worden nagenoten van de knappe overwinning in de Johan Cruijff Arena. Daarbij staat de FC in de top-3 en dat is niet in de laatste plaats een fijne gedachte omdat de club zo vaak geconfronteerd wordt met de uitspraken van grootaandeelhouder Frans van Seumeren vorig seizoen over een aanval op de top-3.

Maar nu is het de kunst om langere tijd dé uitdager van de topclubs te blijven. Zondag wacht alweer een lastige confrontatie tegen AZ, dat na een slechte seizoenstart weer aardig opkrabbelt. Trainer René Hake stelt dat Utrecht die wedstrijd in Alkmaar (12.15 uur) anders aan zal gaan dan de manier waarop Ajax in Amsterdam werd bestreden.

Volledig scherm Warmerdam (rechts) schiet de 0-1 binnen tegen Ajax © Pro Shots / Marcel van Dorst

,,Je kunt niet hetzelfde doen, want AZ is geen Ajax”, aldus Hake. ,,Al tonen ze nog steeds wel gelijkenissen, vind ik, het zij nu met andere spelers dan de laatste jaren. De principes zijn vergelijkbaar. Alleen de spelers die er nu staan, zijn volgens mij minder goed ingespeeld dan de jongens waar ze jaren mee gespeeld hebben. Dat is, denk ik, voor een deel de oorzaak van de stand op de ranglijst van AZ.

,,Maar”, voegt Hake daaraan toe. ,,Het is nog maar een aantal weken geleden dat ze allemaal zeiden hoe goed AZ was tegen PSV, hoe het in godsnaam mogelijk was dat PSV daar met 0-3 won. Toen werd AZ nog geroemd om het fantastische spel. Ik zie in die ploeg nog steeds duidelijkheid en patronen, alleen moeten die nu worden uitgevoerd door andere spelers die nieuw zijn of minder gespeeld hebben. Maar misschien zijn ze nu wel aan het opkrabbelen, gezien de laatste drie wedstrijden die ze gewonnen hebben.”

FC Utrecht mist op de gebruikelijke namen (Tommy St. Jago, Christopher Mamengi en sinds kort ook Sylian Mokono) alleen Simon Gustafson nog tegen AZ. De Zweedse middenvelder traint inmiddels wel weer individueel mee, maar het is nog te vroeg voor groepstrainingen, laat staan een plek in de wedstrijdselectie tegen AZ.

Maher langer bij FC Utrecht Adam Maher (28) heeft zijn contract bij FC Utrecht opengebroken en verlengd tot de zomer van 2023. Daarmee voorkomt de club dat de belangrijke middenvelder komende zomer uit zijn contract loopt. Maher was al maanden in gesprek over een langer verblijf in de Domstad, maar hield (en vermoedelijk ook houdt) ook de optie voor een nieuw avontuur open. Met de contractverlenging kan Utrecht in elk geval een serieus bedrag vangen voor de tot sterspeler uitgegroeide Maher in de komende transferperiodes.

