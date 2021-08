Hake wijst Maarten Paes aan als eerste keeper van FC Utrecht

,,Het heeft lang geduurd en ze zitten dicht bij elkaar, maar we vinden dat een keuze voor Maarten nu het beste voor het team is”, legt trainer René Hake uit. ,,Eric heeft het vorig jaar goed gedaan. Je kijkt naar veel dingen en neemt die mee in je keuzes. Maarten is vorig jaar wat achterop geraakt, maar de situatie nu het is het allerbelangrijkste. En dan vinden wij het voor het team uiteindelijk het beste dat Maarten keept.”

Hake moet het zondag tegen Sparta nog wel stellen zonder Mimoun Mahi, Sander van de Streek, Tommy St. Jago en Remco Balk. Laatstgenoemde was flink op dreef in de voorbereiding, maar is deze week geblesseerd uitgevallen op de training. Mahi traint inmiddels delen weer mee in groepsverband, terwijl Van de Streek individueel op het veld traint. St. Jago heeft vorige week tegen Fortuna Sittard een knieblessure opgelopen en is enkele maanden uit de roulatie, al hoeft de 21-jarige centrale verdediger niet onder het mes.

Aanhaken

Mogelijk trekt FC Utrecht extern een vervanger aan voor St. Jago. Achter Willem Janssen en Mark van der Maarel, die zondag hoogstwaarschijnlijk speelt tegen Sparta, heeft Hake nog de keuze uit Benaissa Benamar en Jong Utrecht-spelers als Ruben Kluivert en Christopher Mamengi. ,,Maar eerst moeten we inschatten wanneer Tommy terug kan zijn, om van daaruit te kijken of we extern iets doen of jongens intern de voorkeur krijgen. Ik vind dat we eerst moeten kijken of jongens intern kunnen aanhaken en zouden kunnen spelen”, vindt Hake.

,,We hebben nu niet veel verdedigers over, dus die jongens moeten er wel in als er wat gebeurt. In hen moeten we dus wel het vertrouwen uitspreken als we niemand van buitenaf halen. En doen we dat wel, dan moet diegene iets voor de groep betekenen en er direct kunnen staan.”