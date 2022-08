Han Berger: ‘Bas Dost is het type spits dat FC Utrecht sinds het vertrek van Haller niet had’

Welke indruk maakte FC Utrecht op u?

,,Er is nog wel wat werk te doen, maar dat was te verwachten met een nieuwe coach en een aantal nieuwe spelers. Vooral als je kijkt naar de hoofdmomenten in balbezit en verdedigend, moet er nog wat gebeuren. In de eerste helft vond ik dat FC Utrecht opbouwend problemen had. RKC deed het heel goed door de ruimtes in de middenas klein te houden. FC Utrecht speelde met drie verdedigers. RKC liet de buitenste twee, Mike van den Hoorn en Modibo Sagnan, steeds opbouwen. Dat ging moeizaam, het tempo lag te laag.”