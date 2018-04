Handbalteam gehavend vierlandentoernooi in Houten in

Jupiler League Jong FC Utrecht schiet in extremis periodekansen Go Ahead aan diggelen

2 april Jong FC Utrecht heeft na de zege op Jong AZ ook af weten te rekenen met Go Ahead Eagles. Voor het oog van de 566 toeschouwers in de Galgenwaard knalde Tufan Özbozkurt in blessuretijd een fraaie vrije trap binnen: 1-0.