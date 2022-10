Hans Cozijn moet SV Zeist tot leven wekken: ‘Ik ben geen Diego Simeone van Atletico Madrid’

Hij trekt tijdens de warming-up nog even aan zijn sigaret alvorens zijn nieuwe klus officieel begint. Het is alweer even geleden, 16 juni van dit jaar om precies te zijn, dat Hans Cozijn zijn laatste wedstrijd bij Zwaluwen Utrecht 1911 coachte.

Omdat Daniël van Veelen om gezondheidsredenen Zeist plotseling heeft verlaten, is de oude rot in het ontstane gat gesprongen. Zijn vrouw is blij dat zijn sabbatical erop zit, want met manlief dinsdag- en donderdagavond op het trainingsveld kan ze weer haar series zien op tv. Maar vooral Cozijn is gelukkig dat hij na 24 trainersjaren zijn metier weer heeft mogen oppakken.