'Harde verdediger' Bergström: FC Utrecht biedt totaalplaatje

Door Tim Reedijk



De komst van Bergström mag een verrassing heten. Hij kon naar Duitsland, Italië, Turkije, Rusland en België en bij veel van de clubs die hengelden naar zijn diensten kon hij grof meer geld verdienen dan in Utrecht. Een belangrijke rol in dit plaatje speelde zijn zaakwaarnemer Milos Malenovic, de man achter de Dusan Tadic-deal bij Ajax met een voetballend verleden in Nederland. Samen met Bergström kwam hij tot de conclusie dat FC Utrecht sportief gezien de beste keuze was.



De Zweed barst van de ambitie en ziet FC Utrecht dan ook als een opstapje naar de top. ,,Ik wil de beste speler zijn die ik kan zijn, ik wil echt zien hoe ver ik kan komen. Ik wil hier twee of drie jaar spelen en dan wil ik naar de echt grote competities. De Bundesliga, de Premier League. Bovendien wil ik basisspeler zijn in het Zweedse elftal in een jaar of twee. FC Utrecht is een stabiele club en ik wil onderdeel zijn van het project. We hebben dezelfde plannen qua ontwikkeling en dat maakte het verschil. Het totaalplaatje. We geloven in dezelfde dingen.”