Hekkensluiter GVVV speelt Spakenburg zoek in ‘blauwe’ klassieker

In de 81ste editie van de ‘blauwe’ klassieker bleken voetbalwetten niet te bestaan. Slechts weinigen, op één iemand na misschien, hadden verwacht dat GVVV het grote Spakenburg zou kunnen afschminken. Maar GVVV, de ploeg die het hele seizoen onderaan bungelt in de Jack’s League en zo moeilijk tot scoren komt, deed het. Na 25 minuten was de eindstand al bereikt en stond sportpark Panhuis volledig op zijn kop.

Kruisverbanden met familieleden, voetballers en een trainer die voor de ene en nu de andere club uitkomen. Het was vanavond allemaal onderdeel van de derby. Neem bijvoorbeeld Roy Terschegget, kind van GVVV met 300 officiële wedstrijden en waarvoor hij vanavond door thuis-aanvoerder Taoufik Adnane werd bedankt. De middenvelder speelde in Veenendaal jaren met Tom Oostinjen, die net als Jordi Bitter ook zijn wedstrijden in het vissersdorp speelde.

In een wat meer verkapte opstelling was er nog de terugkeer op Panhuis van Jochem Twisker. De assistent van Chris de Graaf was tot oktober eindverantwoordelijk bij GVVV toen hij na een punt uit acht wedstrijden besloot zijn contract in te leveren.

Vader en zoon Vink

Twisker kwam vanavond voor het eerst terug. Natuurlijk puur toeval, maar nog geen tien minuten na zijn binnenkomst schalde ‘With Or Without You’ van U2 uit de luidsprekers. Nu, zittend in de dug-out voor gasten, zag hij zijn opvolger Gery Vink aan het werk. Met zijn zoon Wimilio aan de zijde van Spakenburg, was dat wel het meest opvallende dwarsverband van deze ‘blauwe’ derby en waar de statistieken vooraf op een lachende zoon en een huilende vader leken uit te wijzen, werden deze op wrede wijze onderuit gehaald.

Wat een avond kende GVVV, en in wat een nachtmerrie belandde Spakenburg toen het na 25 minuten al 4-0 stond. Scoren lukte het elftal van Vink tot nu toe amper deze competitie, maar nu? Nu waren Mart de Jong en Lars ten Teije (twee keer) zomaar trefzeker. Bitter gooide nog een extra zak zout in de wond van de Spakenburgers, die defensief in een deplorabele staat verkeerden.

Twisker had een lastige avond voorspeld en zijn oude club niet kansloos geacht. Hij kreeg meer dan gelijk. Met dank aan zijn elftal dat na vijf ongeslagen duels het voetballen leek te zijn verleerd.

