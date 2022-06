Henk Fraser aan de slag als trainer van FC Utrecht: ‘Ten koste van alles wil ik slagen hier’

Henk Fraser (55) is nog maar net van het trainingsveld van FC Utrecht gestapt, als zijn gedachten even teruggaan naar zijn periode bij Vitesse. Daar, in Arnhem, leerde de Russische eigenaar hem dat je als trainer altijd ‘het onmogelijke’ moet roepen qua ambities. En die levensles blijkt hij in die tijd goed in zijn oren te hebben geknoopt. En dus zegt de coach vandaag: ,,Natuurlijk willen we de top 3 aanvallen”. En vervolgens, na een bewust ingecalculeerde stilte: ,,Maar dat willen AZ en FC Twente ook.”