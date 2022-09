Henk Fraser scoorde drie keer voor FC Utrecht tegen Excelsior: ‘Van Hanegem was de hardste en de beste’

Henk Fraser (56) kan zich vrijwel niets herinneren van de wedstrijd die hij op een regenachtige zondagmiddag in september 1986 in stadion Woudestein speelde. Pas na enige bedenktijd gaat er een luikje open. ,,Ik heb een foto van mij en Michel Beukers uit dat duel. Volgens mij scoorde ik in die wedstrijd, of niet?”, vraagt de in Paramaribo geboren Fraser voorzichtig.