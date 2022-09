Henk Fraser verafschuwt oerwoudgeluiden: ‘Wij een voorbeeldrol? We moeten juist beschermd worden’

Signaal

,,Je kunt je alleen afvragen of wij in die positie zijn. Ik vind dat wij juist beschermd moeten worden door de instanties die erover gaan. En dan doel ik op bijvoorbeeld KNVB en Justitie. Kijk, in de voetbalstadions hangen overal camera’s. Je kunt de neusharen van supporters bijna zien zitten. Dan zou je toch denken dat je die mensen, dat kleine gedeelte van de aanhang, er zo kunt uitpikken?”

En daarmee onderschrijft Fraser in wezen de woorden van Tan, die stelt dat de zaken op papier in feite goed geregeld zijn en dat de uitvoering ervan het grootste probleem is. Al doet Fraser vooral een pleidooi op het menselijke verstand. ,,Ik ben opgegroeid in Suriname. Je hebt daar mensen die óf naar de synagoge gaan. Óf naar de kerk. Of naar de moskee. Maar ondanks die verschillen in geloofsovertuiging lopen ze er allemaal door elkaar. Misschien ben ik naïef hoor, maar laat me dan maar naïef zijn. Maar dat moet in Nederland toch ook kunnen? Elkaars verschillen benadrukken; dat soort gedrag is echt niet van deze tijd. Moedeloos word je ervan.”