Henk Fraser voor uitduel met Excelsior: ‘Rendement Boussaid en Sylla moet omhoog’

De puzzel welke elf namen zondag aan het duel in het Van Donge & De Roo Stadion beginnen, moest Henk Fraser na de training van vandaag nog leggen. Zeker is dat de lang geblesseerden Tommy St. Jago en Bart Ramselaar ontbreken. Ook Mimoun Mahi is nog niet wedstrijdfit, maar alle andere selectiespelers lijken inzetbaar. Al hield Fraser bij een aantal namen een slag om de arm.