Herculaan Homoet over nieuwe seizoen en gemiste titel: ‘Ik besefte niet meteen wat er was gebeurd’

Dirk Homoet is net terug van het trainingsveld waar hij met Thijs de Leede Hercules O14 onder handen heeft genomen. Drie keer in de week staat Homoet met de jonge talenten op het veld. Omdat de Zeistenaar in de hoofdmacht van de derdedivisionist speelt, kijken sommige spelers tegen hem op. Vorige week zaterdag, voor de bekerwedstrijd tegen Ter Leede, sloot hij een weddenschap met twee jongens. Zou Homoet een assist geven of scoren, dan moesten zij hem een AA’tje geven. En anders was Homoet de twee jongens een AA’tje verschuldigd.