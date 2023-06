Herculaan Steff van Rooijen zet tegen ‘Vogels’ ook wat recht: ‘Heb daar nooit een eerlijke kans gekregen’

VOETBAL TOTAAL Alle regionale kampioenen en degradan­ten zijn bekend: dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

Wat was het spannend in het laatste weekend van het amateurvoetbal. Houten en Saestum zetten de kroon op het seizoen met de titel, diverse ploegen speelden zich met hakken over de sloot veilig, maar door de versterkte degradatieregeling moeten er flink wat clubs aan de bak in de nacompetitie. Bovendien beleefde GVVV een heuse klucht in en tegen Barendrecht. Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij!