Hercules heeft na zeperd in Ermelo een wonder nodig voor promotie

De teleurstelling was groot bij Hercules, afgelopen maandag. De Utrechters leken op weg naar het kampioenschap in de derde divisie, maar een doeltreffende vrije trap van ADO’20 verpestte de feestvreugde op sportpark Voordorp.

De vraag was of en hoe de jonge ploeg van René van der Kooij die tik in slechts drie dagen kon verwerken. ,,We moeten niet heel snel met 1-0 achter komen, want dan kan het wel eens een zware avond worden”, zei hij een dag na de deceptie. Getraind werd er die dinsdagavond slechts door een handvol spelers, het merendeel liet zich verzorgen en ging in de kantine een potje kaarten.