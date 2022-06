Hercules in tranen na mislopen titel: ‘Die nacompetitie interesseert me nu niets’

De boeiende titelstrijd in de derde divisie ging óók vanmiddag alle kanten op. Clubtopscorer Tyrone Fonville leek Hercules in de slotminuut naar het kampioenschap te schieten, maar de 3-3 in blessuretijd van ADO’20 verpestte de Utrechtse feestvreugde. Aanvoerder Niek Hoogveld wist zich geen raad met zijn emoties: ,,Ik ben trots en teleurgesteld.”