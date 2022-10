Hercules met opgeheven hoofd uit bekertoernooi: ‘We hoopten dat NAC zenuwachtig zou worden’

Wat een anticlimax, wat een gestolen overwinning ook. In een split second schoot heel Utrecht vanavond van de hoopmodus naar verbazing. Een stunt die langzaam was opgediend tegen een zwak spelend NAC verdween in de bekerwedstrijd die voor Hercules een paar seconden te lang duurde. Odysseus Velanas uit Austerlitz voorkwam op sportcomplex Zoudenbalch zo een afgang voor de eerstedivisionist.