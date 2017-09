Hercules neemt in stijl afscheid van Rob Rietveld

Omdat de transfer op het laatste moment tot stand kwam, was er geen mogelijkheid om Rietveld in het zonnetje te zetten. Erevoorzitter Wim Snooij sprak de vertrokken aanvoerder toe. ,,We zullen je missen als voetballer, mens en fijne vent”, zei de erepreses, die in Rietveld een toekomstig voorzitter van de veldvoetbalafdeling ziet.



Uit handen van Snooij ontving Rietveld een ingelijst Hercules-shirt met rugnummer drie. Rietveld was zichtbaar vereerd met de aandacht. ,,Dit geschenk waardeer ik enorm. Ik heb tien jaar bij Hercules gespeeld en heb hier veel geleerd. Wellicht kom ik hier nog terug als speler. Of ik ooit voorzitter word, betwijfel ik”, zei Rietveld met een knipoog.