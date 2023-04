Herman Jansen kraakt beleid van opgestapte Maarssen-trainer: ‘Alle ploegen waren fitter dan wij’

Met de vijfde hoofdtrainer in anderhalf jaar begon Maarssen zaterdag aan de cruciale fase van het seizoen. Vorige week maandag stapte Kirtan Boedhoe op, die het gevoel had het elftal niet meer op de rit te krijgen. Voor Herman Jansen, voorzitter van de Commissie Topvoetbal Maarssen en teammanager van het eerste elftal, kwam het opstappen van de Amsterdamse coach als een onaangename verrassing. ,,We hadden, na het besluit om zijn contract niet te verlengen, de intentie het seizoen met elkaar af te maken. Een nieuwe trainer die tussentijds instapt, haalt vaak niets uit.”