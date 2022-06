Het gemis van Jordy (22) bij Odijk is groot: ‘Hij wilde niemand teleurstellen en iedereen te vriend houden’

Met een 8-1 nederlaag tegen SDOB nam Odijk zaterdag afscheid van het seizoen. Het lukte de dorpsclub niet om voor het eerst in de 60-jarige clubhistorie naar de derde klasse te promoveren. Toch was iedereen trots op de jonge ploeg, die het zover had weten te schoppen in een seizoen waarin het overlijden van Jordy Mocking de allergrootste nederlaag was. De aanvaller overleed op maandagochtend 20 december in zijn slaap aan een epileptische aanval.