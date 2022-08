Hicham Haouat schat in dat DOVO hoger kan eindigen dan zijn oude club GVVV: ‘De balans bij ons is goed’

Overstappen van GVVV naar DOVO of omgekeerd? Dat was jaren geleden een behoorlijk dingetje, waar je tot in de supermarkt van Veenendaal of de lokale kroeg voor achterna gezeten kon worden. Maar de laatste jaren is het pikante er wel een beetje vanaf. Ook de shirtwissel van Hicham Haouat, nu gehuld in het rood van DOVO in plaats van het blauw van GVVV, leidde niet tot overspannen emoties. Komt misschien ook door het klassenverschil tussen de aartsrivalen in de afgelopen jaren, of de statuur van de overloper in kwestie.