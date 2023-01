Hij lijkt op een huisarts, maar voetbal-inhoudelijk ijzersterk: ‘Silberbauer heeft de gunfactor bij Utrecht’

Michael Silberbauer zit zaterdagavond, wanneer AZ in Alkmaar de tegenstander is, pas voor de zesde keer in de dug-out tijdens een officiële wedstrijd van FC Utrecht. Toch is zijn populariteit nu al voelbaar in Galgenwaard. Hoe komt dat? ,,Hij heeft de hoop teruggebracht. Dat proef je aan alles.”