Hockeyclub Kampong alsnog bestraft in corona-affaire rond Jip Janssen

Hoewel de tuchtcommissie van de KNHB eerder vandaag oordeelde niet bevoegd te zijn een uitspraak te kunnen doen in de zaak, brengt de competitieleiding de Utrechtse club wel drie punten in mindering toe. Ook moet de bewuste wedstrijd tussen Tilburg en Kampong worden overgespeeld.

De KNHB legt Kampong de maatregel op, omdat de club de positieve test van 34-voudig international Janssen in de rust van Tilburg-Kampong op 25 september niet direct heeft gemeld bij de competitieleiding. ,,Daarmee zijn het aanzien en de belangen van de hockeysport in het algemeen geschaad’’, aldus de bond.

Het AD is dinsdagavond nog in afwachting van een reactie van Kampong. De Utrechters kunnen eerst om herziening van de straf vragen en vervolgens in beroep gaan bij de commissie van beroep.

Positieve test

De 22-jarige Janssen kreeg in de rust van de competitiewedstrijd tegen Tilburg te horen dat hij positief was getest op het coronavirus. Hij ging daarop direct naar zijn ouderlijk huis in Baarn, maar volgens de KNHB had de Utrechter nooit in Tilburg mogen spelen en in quarantaine moeten zijn. De bond spande daarop een tuchtzaak aan.

Kampong bestreed die lezing vrijdag in een reconstructie in deze krant. De Utrechtse club beweerde dat Janssen in afwachting van de testuitslag niet in quarantaine hoefde te zijn, omdat hij klachtenvrij was en hij de test uit voorzorg had laten afnemen bij een commercieel bedrijf. Bij GGD-testen geldt wel een quarantaineplicht tot de testuitslag. Janssen vroeg de commerciële test een avond voor de wedstrijd tegen Tilburg aan. Eén van de bewoners van zijn studentenhuis in Utrecht was positief getest op het coronavirus en hij kampte zelf met lichte hoofdpijn.

Geldboete

Janssen hoefde na bron- en contactonderzoek van de GGD niet in quarantaine, omdat hij niet als een huisgenoot van de besmette persoon werd gezien. De besmette persoon lag een verdieping boven hem. Het studentenhuis werd door de GGD als een appartement bestempeld. Iedere verdieping heeft een eigen voordeur, badkamer en keuken.

De tuchtcommissie, die zich zondag over de zaak boog, legde Kampong wel een geldboete van 500 euro op, omdat de club slecht communiceerde met Tilburg en de hockeybond over de positieve test van Janssen. Kampong liet al weten die boete te gaan betalen.