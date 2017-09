Hockeysters Kampong boeken zakelijke zege, tik voor SCHC

Kampong liep in het eerste kwart al uit naar een 0-2 voorsprong dankzij Sophie Bray en Lisette Korink. Voor de Britse goaltjesdief Bray was het de eerste treffer van het seizoen. De Utrechters verzuimden in het tweede kwart om verder uit te lopen en dat speelden ze parten in een mat derde kwart, waarin Huizen flirtte met de aansluitingstreffer. Vlak voor het fluitsignaal deelde de Spaanse Maria Lopez Garcia uit een strafcorner de genadeklap uit en was het gedaan met de opportunistische thuisploeg. Lisette Korink bepaalde de eindstand in het vierde kwart op 0-4.



De hockeysters van SCHC kregen juist een gevoelige tik op de neus van Laren. De concurrent om een plaats in de play-offs gaf de ploeg van coach Tina Bachmann een flinke portie huiswerk mee met een 2-0 overwinning.