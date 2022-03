Interim-trainer Rick Kruys vindt het ‘waanzinnig’ om gebruik te mogen maken van kennis van Dick Advocaat

Rick Kruys heeft niet getwijfeld om de functie van hoofdtrainer tot het einde van dit seizoen over te nemen bij FC Utrecht. ,,Voor mij was het belangrijk hoe René erin stond.”

In het oefenduel bij Schalke 04 (1-0 verlies) stond Rick Kruys (36) donderdag voor het eerst als eindverantwoordelijke voor de groep na het ontslag van René Hake, die hij als assistent-trainer diende. De geboren Utrechter had na afloop ‘een dubbel gevoel’. ,,Het is natuurlijk een heel hectische week geweest, het ontslag van René heeft er ingehakt bij iedereen die intensief met hem heeft samengewerkt.”

Na de nederlaag tegen FC Groningen was er geen houden meer aan voor de positie van Hake. ,,Je merkte al langer dat het aan de gang was, we hoopten steeds dat we het konden omkeren. Na afloop van die wedstrijd voelde je in het stadion wel dat het lastig zou gaan worden. Een dag later nam de club de beslissing.”

Bij de bekendmaking van het vertrek van Hake liet FC Utrecht direct weten dat Kruys het seizoen zou afmaken. De tot dan toe assistent-trainer heeft niet getwijfeld. ,,Voor mij was het belangrijk hoe René erin stond. Hij heeft me meteen gebeld na zijn ontslag en ik vroeg hem hoe nu verder. René zei dat hij de verwachting had dat ik het zou mogen overnemen en dat hij vond dat ik daarvoor moest gaan. Dat zegt ook wel wat over hem, ik heb altijd superfijn met hem samengewerkt.”

En dus krijgt Kruys voorlopig de kans, realiseerde hij zich in het zonnige Gelsenkirchen. ,,Ik ben dankbaar voor het vertrouwen, ze hadden ook iemand anders neer kunnen zetten. Voor mij is het inderdaad een kans.”

Quote Nu krijg ik ook niet elke week vragen of ik mag blijven of niet, die druk valt weg Rick Kruys

Hoewel Kruys over de juiste papier beschikt, liet FC Utrecht weten dat hij geen optie is om ook komend seizoen voor de groep te staan. ,,Ik snap dat ze niet de komende weken rustig willen kijken hoe ik het doe, maar nu alvast op zoek gaan. Nu krijg ik ook niet elke week vragen of ik mag blijven of niet, die druk valt weg. Het is een open en eerlijk verhaal van de club geweest en ik begrijp dat wel. Natuurlijk heb ik mijn ambities, maar nu kan de focus vol op de komende maanden.”

Technisch directeur Jordy Zuidam gaf aan te hopen op een reactie en dus een verbetering van de resultaten, maar alles omgooien ten opzichte van wat hij met Hake heeft opgebouwd, gaat Kruys niet doen. ,,Maar er gaan wel dingen veranderen. Dat begint met het elftal nieuwe energie in te blazen, dat was de laatste weken niet super. En ik hoef het natuurlijk niet alleen te doen.”

Quote Dinsdag heb ik hem gebeld en voordat ik het had uitgespro­ken, zaten we al zo’n beetje aan tafel Rick Kruys

Tips

Wat heet. Oud-speler Michael Silberbauer wordt assistent, maar meer in het oog springend is de terugkeer van Dick Advocaat. De 74-jarige trainer fungeert de komende maanden als klankbord voor Kruys, waar hij overigens geen salaris voor hoeft te ontvangen. ,,Ik heb zelf bij de club het verzoek gedaan of Dick mij kon helpen”, zegt Kruys, die in 2019 ook met succes met Advocaat werkte. ,,Dinsdag heb ik hem gebeld en voordat ik het had uitgesproken, zaten we al zo’n beetje aan tafel. Dick zal in principe twee keer op week op ons complex komen om met mij te praten en tips te geven.”

Ook zal Advocaat op wedstrijddagen op de club zijn. ,,Zijn ervaring maakt hem natuurlijk waardevol. De man is een icoon in het voetbal en heeft ik weet niet hoeveel successen behaald. We schelen bijna 40 jaar, voor mij als jonge trainer is het waanzinnig om gebruik te maken van zijn kennis.”

Silberbauer moet op zijn beurt zorgen voor een winnaarsmentaliteit bij FC Utrecht. De 40-jarige Deen speelde tussen 2008 en 2011 in Utrecht en stond bekend als een box-to-boxspeler die nooit opgaf. ,,De club kwam met Michael en hij voldoet aan alles waar ik naar zocht als assistent. Hij kent de club, heeft in andere landen in de keuken gekeken, maar het belangrijkste is dat hij energiek is en een bepaalde mentaliteit over zich heeft. Die kunnen we de komende tijd goed gebruiken.”

