Jens van Doorn vindt prikkel bij FC De Bilt: ‘Joël Titaley heeft zich aan zijn woord gehouden’

Een paar minuten voor tijd flitste Mohamed Ajiach van NSC Nijkerk over de vleugel voorbij Jens van Doorn. De rechtsback maakte met geel op zak een stevige overtreding, maar Ajiach bleef sportief op de been en bespaarde Van Doorn daarmee een tweede gele kaart. Niet lang daarvoor kreeg de inwoner van Wijk bij Duurstede geel vanwege commentaar op de leiding. ,,Die eerste kaart was geen geel, maar krijg ik ‘m wel, die tweede was wel geel en gaf hij ‘m niet. Misschien spaarde hij me daar”, zei Van Doorn.