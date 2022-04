Jitse Boonstra weg bij IJFC: ‘Dingen gebeurd die voor veel negativiteit zorgden’

Het komt allemaal door het coronavirus, zeggen ze bij IJFC. De IJsselsteinse zaterdagtweedeklasser is in maart 2020 negen wedstrijden voor het einde van de competitie volop in de race voor promotie als corona het seizoen vroegtijdig stillegt. Enkele maanden later begint IJFC onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Jitse Boonstra, die Patrick Hilhorst opvolgt, vol goede moed aan een nieuw seizoen. Na drie duels is de ploeg nog ongeslagen als de competitie weer wordt beëindigd.