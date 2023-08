Joep voorziet golfers van advies, maar loopt zelf de NK-finale mis: ‘Soms laat het geluk je in de steek’

FC Utrecht verliest van AA Gent, kans klein dat Ramon Hendriks terugkeert in Galgen­waard

FC Utrecht is nog altijd in de markt voor Ramon Hendriks, maar het lijkt inmiddels onwaarschijnlijk dat de verdediger dit seizoen terugkeert in Galgenwaard. Vooralsnog wil zijn eigenlijke club Feyenoord hem niet (opnieuw) laten gaan. Zonder hem verloor het elftal van Michael Silberbauer woensdagavond met 2-0 van AA Gent.