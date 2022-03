Johan de Kock: ‘Bijna verplichting voor FC Utrecht om te winnen van FC Groningen’

In 1987 haalde Han Berger de talentvolle aanvaller Johan de Kock naar FC Utrecht als alternatief voor John van Loen. De Kock (57) kwam over van FC Groningen, de tegenstander van morgen van de Utrechters. Toch wordt de geboren Sliedrechter niet herinnerd om zijn vele doelpunten tijdens zijn zeven seizoenen in de Domstad. Hij werd al snel omgeturnd tot voorstopper en in het hart van de defensie geposteerd.