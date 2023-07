Johannes Noothoven van Goor wacht bijzonder seizoen met Kampong: ‘We passen goed bij elkaar’

Johannes Noothoven van Goor reed maandag met twee vrienden terug vanaf zijn vakantieadres in Italië. De rit vanuit San Remo had vanwege fileleed nogal wat voeten in de aarde. Uiteindelijk deed het drietal er 16,5 uur over om in Utrecht te komen, maar de belangrijkste missie was geslaagd. Noothoven van Goor was gisteren namelijk op tijd voor de eerste training van Kampong, dat zich voorbereidt op het debuutseizoen in de derde divisie.