John Achterberg: ‘Verlangen naar de titel was groot bij Liverpool’

Het was dit seizoen niet de vraag of maar wanneer de straten van Liverpool vol zouden stromen voor een huldiging van de nieuwe kampioen van de Premier League. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is er echter nog geen groot feest en geen rondrit door de stad in een open bus, zoals na het winnen van de Champions League vorig jaar. ,,Toen waren er honderdduizenden mensen op de been. Als het coronavirus er niet was, hadden er nu meer dan een miljoen gestaan. Dat weet ik zeker. Het verlangen naar de titel was heel groot”, vertelt John Achterberg aan de andere kant van de lijn.