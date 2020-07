John van Loen: ‘Geschrapte bekerfinale grootste schande die er bestaat’

John van Loen draait niet om de hete brij heen. De afgelopen maanden - toen Nederland en de wereld in de ban waren van het coronavirus - miste de ex-profvoetballer het spel enorm. Als speler en later als trainer leefde Van Loen jarenlang van wedstrijd naar wedstrijd. Die wetenschap was de benzine voor zijn voetbalmotor. Plotseling viel dat weg, voor het eerst in zijn leven. ,,Iedere voetbalfanaat heeft dat”, zegt de inwoner van Soest. ,,Je wilt op het veld staan. Toen we weer mochten trainen, waren de spelers ook blij, ook al moesten we met z’n allen die anderhalve meter aanhouden.”