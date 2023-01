John van Loen terug na Georgisch avontuur: ‘Dit kan niemand me meer afpakken’

Een ervaring rijker, maar geen illusie armer. John van Loen deed de klus van vijf maanden als hoofdtrainer van FC Locomotive Tbilisi in Georgië met veel plezier. ,,Dit kan niemand me meer afpakken”, zegt de ex-international, ondanks dat hij met de ploeg van het hoogste niveau in Georgië degradeerde. ,,Toen ik trainer werd, stonden ze al zestien punten achter. Mijn komst was een wanhoopspoging van de club. Je weet alleen nooit hoe een koe een haas vangt. We hebben het best goed gedaan.”