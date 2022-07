Jonathan-trainer Zomer blij met indeling tweedeklasser: ‘We kunnen met de trekker’

Omdat VVIJ, PVCV, Nieuw Utrecht en Zwaluwen Utrecht 1911 voor het zaterdagvoetbal kozen, komt een recordaantal van 73 verenigingen op zaterdag met een eerste elftal in actie. Vanaf de tweede klasse en lager staan daardoor wekelijks allerlei (streek)derby’s op het programma. Zoals in 2B, waarin de gepromoveerde Utrechtse clubs EDO en DESTO een plekje kregen. Ook FC Breukelen - Maarssen is daarin op voorhand een pikante ontmoeting.