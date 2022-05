Joost Broerse na wanprestatie FC Utrecht: ‘Succes in de play-offs kan iedereen weer trots op de club maken’

Hoe heb jij deze wedstrijd beleefd?

,,Ik keek thuis vanaf de bank. Ik bekijk per keer of ik meega naar de uitwedstrijden. Het was een teleurstellende middag. Je wist wat je te wachten stond in Tilburg, de spelers van Willem II hebben er alles aan gedaan en hadden geluk met de vroege voorsprong. Daarna konden we een paar keer terugkomen in de wedstrijd, maar op die momenten was het niet goed en niet scherp genoeg. En in de tweede helft kregen we een paar grote kansen die er niet ingingen. Jammer, want we hadden met een goed gevoel de play-offs in willen gaan.”