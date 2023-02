Jordi Paulina beleeft bizar basisdebuut bij Hercules: betrokken bij strafschop en een zware blessure

Alsof er een smet hangt boven wedstrijden tussen Hercules en ADO’20. Krankzinnig was de ontmoeting geweest op die tweede pinksterdag van vorig jaar toen ADO'20 door een late gelijkmaker de promotie van Hercules afsnoepte en zichzelf daarbij buitenspel zette voor de nacompetitie. De wedstrijd uit de negentiende speelronde van dit seizoen werd afgelast, omdat de velden op sportpark Voordorp waren afgekeurd. En nu? Nu was de topper in de derde divisie na twaalf minuten spelen ten einde.