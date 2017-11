Jos Hermens wil marathon Utrecht groot maken

Dalto begint jacht op Korfbal League-ticket in eigen huis tegen Tempo

14:06 De korfballers van Dalto beginnen volgende week zaterdag het nieuwe zaalseizoen met een thuisduel tegen Tempo uit Alphen aan den Rijn. In sportcentrum Hoenderdaal in Driebergen begint de wedstrijd in de hoofdklasse B om 19.30 uur.