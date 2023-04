JSV sluit na trainersvertrek chaotische week af met een zege: ‘Dit brengt de rust weer wat terug’

Het was ‘een bijzonder weekje’, zoals verdediger Kevin Kap het noemde. Maandag werd de inmiddels op non-actief gestelde Henri Berghoef door voorzitter Wail Shaaban uitgenodigd voor een gesprek. In tegenstelling tot het bericht dat JSV naar buiten bracht, waarin staat dat Berghoef is verzocht plaats te maken voor Testa La Muta, werd hem medegedeeld dat de club per direct afscheid van hem zou nemen.