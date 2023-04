Kampioensbibbers bij koploper DEV Doorn: ‘We lijken niet te leren van onze fouten’

DEV heeft een uitgelezen kans op het kampioenschap in de vierde klasse laten liggen. De ploeg uit Doorn kwam zaterdagmiddag op een 2-0 voorsprong, maar twee treffers van De Posthoorn dompelden keeper Mark Sluis en zijn teamgenoten in rouw. ,,Het lijkt wel alsof we niet leren van onze fouten.”