Kampong lyrisch over verdediger Ditvoorst: ‘Ik begrijp niet dat Tijs nooit is opgepikt door een profclub’

Tijs is by far de meest invloedrijke speler van het team. Hij is niet alleen een uitstekende verdediger die ontzettend goed voetballen en dingen met een bal kan die alleen zaalvoetbalinternationals kunnen. Hij mist ook nooit een training, is altijd positief en wordt door zijn teamgenoten als ideale aanvoerder gezien. Maar daarvoor is hij te bescheiden", zegt Christiaan Hageraats, assistent-trainer van Kampong, de club waarvoor hij zelf jarenlang in het eerste elftal speelde.