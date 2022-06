Kampong promoveert naar hoofdklasse, coach Mark Verkuyl mag niet mee

De slopende titelrace met AGB maakte Kampong vanmiddag eigenhandig af. Twee punten slechts bedroeg de voorsprong op de plaaggeest uit Amsterdam, die maar niet los leek te willen laten. Kampong winnen? AGB winnen. Zo ging het lang dit seizoen, behalve in die onderlinge ontmoeting op 10 april waarin de concurrent met de overwinning in Utrecht aan de haal ging. De toegenomen druk liet Kampong redelijk koud, want alle duels werden daarna gewonnen.

De titel brengt Kampong volgend jaar de hoofdklasse, het hoogste niveau ooit in de geschiedenis van de club, die in 1902 het levenslicht zag. Aan de basis van die mijlpaal heeft trainer Mark Verkuyl een belangrijke bijdrage geleverd sinds zijn komst in 2016. Twee keer greep de coach mis in de nacompetitie, maar vanaf 2020 was het raak. Weliswaar met hulp van de KNVB, dat na het eerste coronaseizoen het promotieverzoek inwilligde, speelde Kampong vanaf dat moment in de eerste klasse. Vanmiddag bekroonde Kampong de opmars nogmaals, nu op eigen kracht.

Quote Dat maakt het niet leuk en ingewik­keld na een seizoen waarin we zo’n opmars hebben gemaakt Kyra Stefels

Paradoxaal is het voor Verkuyl dat het bij het ‘afleveren’ van zijn ploeg in de hoofdklasse blijft. Na vandaag scheiden de wegen tussen de club en de oud-speler van FC Utrecht, omdat het bestuur een nieuwe impuls nodig acht. Verkuyl wilde aanblijven en heeft een contract voor onbepaalde tijd. De gesprekken over een vertrekregeling liepen al van voor de promotierace, maar traag. ,,Dat maakt het niet leuk en ingewikkeld na een seizoen waarin we zo’n opmars hebben gemaakt”, zegt voorzitter Kyra Stefels.

De situatie geeft het kampioensfeest op de achtergrond een klein zwart randje.

